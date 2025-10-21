كوسوفو تحتفل بمرور 40 عامًا على أول ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى اللغة الألبانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ احتُفل بالذكرى الأربعين لأول ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى اللغة الألبانية في حفل أقامه مكتب شؤون مسلمي كوسوفو في بريشتينا.

وفي كلمته، قال رمضان شكودرا، مدير إدارة الثقافة والنشر والإعلام في مكتب شؤون مسلمي كوسوفو، إن هذا الحفل يُقام تقديرًا لجهود المترجم الراحل، الذي خلّد اسمه بعمل علمي فريد، ومكّن الألبان من التواصل المباشر مع معاني كتاب الله، وفقًا لما ذكره موقع أخبار الشيعة.

وأشاد نعيم ترنافا، رئيس مكتب شؤون مسلمي كوسوفو، في كلمته بجهود المترجم ودوره في خدمة الدين والوطن، واصفًا هذه الترجمة بأنها من أهم الإنجازات الفكرية والدينية في تاريخ الأمة الألبانية.

وألقى عالم القرآن الكريم حسين ماتوشي كلمة أخرى في الحفل.

وقال إن ترجمة القرآن الكريم ليست مجرد مشروع ديني، بل هي خطوة ثقافية جوهرية ساهمت في تشكيل الوعي الجماعي للمجتمعات المسلمة الناطقة بالألبانية، وترسيخ قيم النهضة والتنوير في المنطقة.

وعلى هامش هذا الحفل، أُقيم معرض خاص لترجمات القرآن الكريم المختلفة إلى الألبانية. وسلط المعرض الضوء على التقدم المحرز في مجال ترجمة القرآن الكريم منذ المحاولات الأولى وحتى نشرها التاريخي عام ١٩٨٥.