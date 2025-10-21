ميناء "إيلات" لا زال مغلقا وشركات الشحن ترفض عبور البحر الأحمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يشهد ميناء أم الرشراش "إيلات" في الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة الشلل التام نتيجة العمليات العسكرية اليمنية المساندة لغزة.

وتسبب هذا الوضع في أزمة اقتصادية وملاحية حادة في الميناء، ما دفع المسؤولين الصهاينة في "إيلات" إلى مطالبة كل من الولايات المتحدة ومصر بالتدخل لوقف الأزمة وفقًا لما نشره موقع صحيفة “كالكاليست” العبرية.

وأضافت الصحيفة أن ميناء "إيلات" لا يزال مغلقا وشركات الشحن ترفض عبور البحر الأحمر باتجاه الميناء و"الحكومة" لا تتخذ أي خطوات لمعالجة الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ميناء "إيلات" تواصلت مع السفارة الأمريكية وطلبت إدراج قضية الحصار في البحر الأحمر ضمن اتفاق شرم الشيخ.

وكان الحظر البحري الذي فرضه الجيش اليمني على الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي قد أدى إلى تعطيل ميناء أم الرشراش بشكل كامل.

