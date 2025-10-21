خطاب قائد الثورة الإسلامية يحظى باهتمام وتغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الدولية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حظي خطاب قائد الثورة الإسلامية أمام أبطال مختلف الرياضات والحائزين على الميداليات في أولمبياد العلوم العالمي باهتمام وتغطية واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام الدولية.

أشار قائد الثورة الإسلامية، الامام الخامنئي، صباح اليوم، في لقاء مع مئات الأبطال في مختلف التخصصات الرياضية والحائزين على ميداليات أولمبياد العلوم العالمي، إلى غطرسة الرئيس الأمريكي الأخيرة وهراءه، قائلاً: "هذا الشخص حاول إسعاد الصهاينة وإظهار نفسه كشخص قادر بسلوكه المثير للاشمئزاز وأكاذيبه العديدة حول المنطقة وإيران والشعب الإيراني، ولكن إذا كان لديه القدرة، فعليه أن يذهب ويهدئ ملايين الأشخاص الذين يرددون شعارات ضده في جميع الولايات الأمريكية".

وفي إشارة إلى كلام الرئيس الأمريكي، الذي تفاخر بقصف الصناعة النووية الإيرانية وادعى تدميرها، أضاف قائد الثورة الإسلامية: لا توجد مشكلة، فكر في الأمر بهذه الطريقة، ولكن ما شأنكم إذا كان لدى دولة صناعة نووية، ان تقولوا ما يجب وما لا يجب. ما علاقة أمريكا سواء كان لدى إيران منشآت وصناعات نووية أم لا؟ هذه التدخلات غير مناسبة وتعد املاءات مرفوضة.

في إشارة إلى تصريح ترامب حول استعداده للصفقة، قال: "يقول إنني صانع صفقات، بينما إذا اقترنت الصفقة بالإكراه وكانت نتيجتها معروفة مسبقًا، فهي ليست صفقة؛ إنها فرض وإكراه. لن تخضع الأمة الإيرانية للفرض".

حظي خطاب قائد الثورة الإسلامية اليوم بتغطية إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام العالمية والدولية.

كتبت قناة المنار اللبنانية تحت عنوان "الإمام خامنئي ردًا على مزاعم ترامب بشأن تدمير الصناعة النووية الإيرانية: حسنا، عش هذا الوهم". اعتبر الإمام خامنئي أمريكا الشريك الرئيسي في جرائم الكيان الصهيوني في غزة، واعتبر واشنطن التجسيد الحقيقي للإرهاب.

وكالة رويترز للأنباء عنونت في هذا الصدد: (آية الله) خامنئي رفض عرض ترامب للمفاوضات ونفى أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت القدرات النووية الإيرانية.



ذكرت وكالة تاس للأنباء أيضًا: شدد قائد الثورة آية الله علي خامنئي على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما لا يزال يعتقد أن البنية التحتية النووية للجمهورية الإسلامية قد دُمرت بالكامل في هجمات يونيو. وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X: "يتفاخر الرئيس الأمريكي بأنه قصف ودمر الصناعة النووية الإيرانية. حسنًا، استمروا في التوهم!"

كما لفت خطاب قائد الثورة الاسلامية انتباه وسائل الإعلام الصهيونية. حيث سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الصهيونية الضوء على هذا الجزء من خطابه: رفض قائد الثورة آية الله علي خامنئي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية. وكتب آية الله خامنئي في X: "يقول الرئيس الأمريكي بفخر إنهم قصفوا ودمروا الصناعة النووية الإيرانية. حسنًا، استمروا في توهمكم!".

كما تناولت قناة العربية على الفور تصريحات آية الله الخامنئي، وكتبت أن قائد إيران قال عن كلام ترامب: "إعلانه العلني عن تدمير منشآتنا النووية هو وهم".

...............

انتهاء / 232