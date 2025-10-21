تعزيز بنية السايبرية الحيوية لإيران في مواجهة الهجمات المستقبلية المحتملة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح رئيس مركز إدارة القيادة في الشرطة السايبرية الايرانية، بشأن تعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية للبلاد في مواجهة الهجمات المستقبلية المحتملة، قائلاً: "إن الاستعدادات في المجالين المادي والسيبراني على جدول الأعمال حاضرة بقوة".

وقال علي محمد نوروز زاده، رئيس مركز الإدارة الاستراتيجية في الشرطة السايبرية، بشأن التبعات السيبرانية لحرب الاثني عشر يومًا: "بعد هذه الحادثة، توصلت جميع العناصر السيبرانية تقريبًا في البلاد إلى استنتاج مفاده أن السياسات والعمليات الحالية تتطلب إصلاحًا جادًا. وقد طُبقت هذه الإصلاحات على مستويين استراتيجي وعملي. لم تعد السياسات الكلية التي صيغت بشكل رئيسي قبل أكثر من عقد من الزمان تلبي احتياجات اليوم، لذلك تم تنفيذ التغييرات اللازمة بهدف جعل العمليات أكثر مرونة، وزيادة الدور الفعال للقطاع الخاص، وجعل مؤسسات البنية التحتية أكثر مسؤولية.

وأضاف: على المستوى التشغيلي، وبالتعاون مع المركز الوطني للفضاء الإلكتروني وجهات فاعلة أخرى في هذا المجال، وُضعت إرشادات جديدة تتلاءم مع الهجمات الأخيرة، وتستند إلى الخبرات المكتسبة، بطريقة ليست مثالية فحسب، بل عملية وعلمية أيضًا. وفي الوقت نفسه، تعمل فرق مركز الشرطة كمستشارين في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب متخصصي تكنولوجيا المعلومات في الهيئات المعنية، لضمان تطبيق هذه الإرشادات على النحو الأمثل.

تحسين المرونة والحد من نجاح الهجمات الإلكترونية

وأكد رئيس مركز الإدارة الاستراتيجية في الشرطة: "إن نتيجة تطبيق الإرشادات الجديدة هي تحسين مستوى المرونة وتعزيز الأمن السيبراني للبلاد؛ فعلى الرغم من ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية، إلا أن معدل نجاحها انخفض بشكل حاد. ويعود الفضل في هذه النجاحات إلى السياسات والخطط التشغيلية التي تم تنفيذها، والهيئات المسؤولة في حالة تأهب قصوى دائمًا".

معارضو الكيان الصهيوني شنوا هجمات إلكترونية ناجحة على البنية التحتية الإسرائيلية

وقال: "على الرغم من بعض الهجمات الإلكترونية الناجحة التي شنّها الأعداء، فقد ازدادت مرونة بنيتنا التحتية، والحمد لله، لم تُلحق هذه الهجمات أضرارًا جسيمة بالخدمات العامة. من الضروري أيضًا التذكير بأن معارضي الكيان الصهيوني نفذوا أيضًا هجمات إلكترونية ناجحة على البنية التحتية الإسرائيلية، وقد حظيت أخبارها بتغطية إعلامية واسعة.

وبخصوص سياسات الحوكمة في مجال الأمن السيبراني، أضاف نوروز زاده: يتم إبلاغ هذه السياسات وتنفيذها من خلال المركز الوطني للفضاء السيبراني باعتباره المحور الرئيسي، ولكن لا بد من الاعتراف بأن بعضها يتطلب مراجعة وإصلاحًا، لا سيما في المجالات التي تسبب فيها تنوع وتعدد الأجهزة في حدوث تداخل وارتباك. هذه التداخلات لا تستنزف طاقة وتركيز أجهزة البنية التحتية فحسب، بل قد تُعطل أيضًا أنشطتها الرئيسية.

وصرح رئيس مركز الإدارة الاستراتيجية في الشرطة: "معظم السياسات الحالية في المجال السيبراني تعود إلى حوالي 12 عامًا، ومن الطبيعي أن تحتاج بعد هذه الفترة إلى مراجعة وتحديث. وقد انصب اهتمام المركز الوطني للفضاء السيبراني في هذه السنوات على مراجعة هذه السياسات لجعل العمليات أكثر مرونة وتقليل العمل المتوازي".

استعداد البنية التحتية الحيوية لمواجهة أي هجمات مستقبلية محتملة

صرح رئيس مركز الإدارة الاستراتيجية في الشرطة، بشأن التدابير المتخذة لتعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية للبلاد على مواجهة أي هجمات محتملة، مثل الهجمات في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، قائلاً: "إن الاستعدادات في المجالين المادي والسيبراني حاضرة بقوة في جدول الأعمال".

وفي إشارة إلى الجانب المادي لهذه الاستعدادات، قال نوروز زاده: "في حال وقوع هجمات مادية أو تعذر الوصول إلى مراكز البيانات، فإن أولويتنا هي نسخ البيانات في مواقع مختلفة وإنشاء نسخ احتياطية للأنظمة الحيوية. وقد تم تحديد الأنظمة التي يجب أن تكون نشطة باستمرار وفصلها عن الأنظمة غير الضرورية. كما تم اتخاذ ترتيبات لتفعيل الخدمة البديلة فورًا في حال تضرر أحد المراكز".

وأضاف: "فيما يتعلق بالأمن السيبراني، تم إرسال تعليمات قصيرة الأجل إلى جميع الجهات، وتم إرسال فرق فنية إلى المؤسسات للمراقبة الميدانية. وتشمل هذه التعليمات الحد من الوصول غير الضروري، وفصل الشبكات والخدمات غير الضرورية عن الإنترنت، وتطبيق سياسات أمنية واضحة لا تتطلب ميزانية أو وقتاً، ويمكن تنفيذها على الفور".

قال نوروز زاده: تزور الفرق الفنية المؤسسات يوميًا، وتدرس الوضع الأمني والبنية التحتية، وتحدد المشاكل المحتملة، وتتعاون مع الجهات المعنية لحلّها. كما تُعقد اجتماعات مشتركة وتنسيق بين المؤسسات بانتظام.

وقال: لحسن الحظ، هذا التأهب في مستوى مقبول، كما تُنفّذ جهات أخرى برامج مماثلة بالتنسيق لضمان عدم انقطاع الخدمات الحيوية للبلاد في حال وقوع أزمة.

...............

انتهاء / 232