حماس تحذر من خطورة الوضع الكارثي للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن "وفاة الأسير محمود طلال عبد الله من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب البطيء داخل سجون الاحتلال، يمثل جريمة نازية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين".

وقال شديد "إننا إذ ننعى الأسير أبو طلال ابن مخيم جنين الصامد، فإننا نؤكد أن مواصلة الاحتلال لسياسة الإهمال الطبي وتجويع الأسرى في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة، جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الأسود بحق أسرانا وأبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار المتحدث إلى الحرمان من أبسط المقومات والحقوق من طعام وشراب وملبس، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي تنتهجه تل أبيب كوسيلة للقتل البطيء للأسرى.

وأفاد بأن ما يواجهه الأسرى من ظروف لا إنسانية ومخالفات علنية لكل المواثيق والقوانين الدولية، يستدعي من كل دول العالم رسميا وشعبيا ومن كافة المؤسسات الحقوقية، إعلاء الصوت في وجه إسرائيل وردعها عن جرائمها وإرهابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والإسراع في محاسبة قادة حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعا القيادي في الحركة الجماهير في الضفة الغربية والداخل المحتل، لبذل كل ما بوسعهم لنصرة الأسرى وتكثيف كافة الفعاليات الإسنادية، وإشعال كافة ساحات المواجهة ضد الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة.