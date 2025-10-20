العتبة العباسية تُطوّر أنظمة الإنذار المبكر للسلامة العامة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أنجز قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية في العتبة العباسية المقدسة أعمال صيانة منظومات الإنذار المبكر المُركّبة في صحن مرقد أبي الفضل العباس (س).

نفّذت هذه العمليات وحدة منظومات الإنذار المبكر، التابعة لشعبة السلامة المهنية ومكافحة الحرائق في القسم.

وصرح المهندس علي مالك هاني، أحد منتسبي القسم، قائلاً: "قام القسم بأعمال المراقبة والتفتيش والصيانة لجميع منظومات الإنذار المبكر المُركّبة في صحن مرقد أبي الفضل العباس (ع)".

وأضاف: "شمل العمل إصلاح أعطال الأنظمة وصيانة حساسات الحريق في جميع أنحاء الطابق الأرضي، بالإضافة إلى سرداب الإمام الحسن (ع)."

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة القسم الشاملة لتعزيز السلامة العامة والحفاظ على البنية التحتية الأمنية والخدمية للمرقد الشريف بما يخدم زواره الكرام.