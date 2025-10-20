افتتاح مسجد جديد في بارانا بالبرازيل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ افتُتح أول مسجد ومركز ثقافي خيري إسلامي، برعاية مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية (CDIAL)، في ولاية بارانا جنوب غرب البرازيل.

ووفقًا لموقع "مسلمون حول العالم"، افتُتح هذا المسجد والمركز خلال حفل أقيم في مدينة دوس فيسيويس.

ويمثل هذا الافتتاح تعزيزًا لتواجد المسلمين في المنطقة، وترسيخًا لقيم الإيمان والتضامن والحوار والتعايش السلمي.

وحضر الحفل مسؤولون محليون ودينيون، من بينهم الشيخ عيد حسن الرباعي، المدير والمستشار الثقافي لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين، والشيخ عبد الحميد متولي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، والشيخ علي الخطيب، ممثل دار الإفتاء اللبنانية في البرازيل.

يأتي افتتاح المسجد والمركز الثقافي ثمرة جهود جماعية بذلها المجتمع المسلم المحلي لدعم المؤسسات الناشطة في مجال الحوار بين الأديان وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

بصفته مكانًا للتعلم والروحانية والوحدة، سيسعى هذا المسجد إلى نشر السلام والمعرفة في المنطقة.

تُعد مدينة دوس فيسيو، الواقعة في ولاية بارانا جنوب غرب البرازيل، مركزًا اقتصاديًا وزراعيًا هامًا، تشتهر بإنتاجها للحبوب كالذرة وفول الصويا.

كما تشتهر المدينة بتنوعها الاجتماعي والثقافي، حيث تضم مجتمعات من أعراق وخلفيات مختلفة.

ومن سمات دوس فيسيو أيضًا استضافتها فعاليات ثقافية ودينية متنوعة، تعكس التعايش السلمي والتنوع الثقافي في جنوب غرب ولاية بارانا.