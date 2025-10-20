إطلاق المسابقة الثقافية الخاصة بذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلقت العتبةُ العبّاسية المقدّسة مسابقتها الثقافية، الخاصة بذكرى ولادة السيدة زينب بنت أمير المؤمنين(عليهما السلام).

وستُعلَن أسماءُ الفائزين العشرة الأوائل بعد غلق الاستمارة يوم السبت الموافق 25/ 10/ 2025، في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر منصّات العتبة العبّاسية المقدّسة.

ويُشترط في تسليم الجائزة أن يحضر الفائز بنفسه لاستلامها في الحفل الذي سيُقام عند باب قبلة صحن مرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام)، يوم الاثنين الموافق 27/ 10/ 2025 بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وفي حال تعذّر الحضور، تكون مراجعة الفائزين إلى قسم الشؤون المالية في العتبة العبّاسية المقدّسة، خلال مدّةٍ أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان النتائج، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية (البطاقة الوطنية أو جواز السفر).

