إطلاق مسابقة بين السطور للقراءة + رابط التسجيل

تعلن شعبة السيدة فاطمة بنت أسد (عليها السلام) للدراسات القرآنية التابعة لمكتب المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة، إطلاق مسابقة بعنوان (بين السطور) في المطالعة والمباحثة العلمية لقراءة كتاب (الاستخفاف في الدين) في أبوابه السبعة الأولى.

وتُجرى الجولة الثانية لتكملة قراءة السبعة الثانية من موضوعات الكتاب بعد الانتهاء من الجولة الأولى، وتستهدف طالبات المدارس الإعدادية والجامعات، من أجل تعزيز حب القراءة والبحث العلمي، وتنمية مهارات التلخيص والفهم العميق في العلوم الإسلامية.

آلية المسابقة:

- مرحلة المطالعة: قراءة الأبواب السبعة الأولى من الكتاب المقرر (الاستخفاف في الدين) لمؤلفه الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي.

- مرحلة الاختبار: يُجرى الاختبار التحريري في مركز الصديقة الطاهرة (عليها السلام) للنشاطات النسوية، ويُطلب من المشاركة كتابة ملخص لجزئية مختارة من الكتاب تتألف من (250 إلى 500) كلمة بلغة عربية سليمة وواضحة الفكرة.

الجوائز:

- شهادات مشاركة لجميع المشاركات.

- هدايا من بركات مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

آخر موعد للتسجيل يوم الجمعة الموافق 2025/11/14، ويحدد الاختبار الحضوري بعد أيام عدة ويُعلن عبر مواقع التواصل الخاصة بالشعبة.

