العتبة العلوية توسع آفاق التعاون الثقافي والعلمي من خلال تبادل الخبرات مع مراكز علمية بإيران

أجرى وفد من العتبة العلويّة المقدّسة ، ممَثَّلًا بكادر مجلة الولاية التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية زيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون الثقافي والعلمي.

تعاون ثقافي وعلمي

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محسن الخاقاني، رئيس تحرير مجلة الولاية، للمركز الخبري قائلًا:" إنَّ الوفد زار عددًا من المؤسّسات العلمية والمراكز الثقافية والجامعات الأكاديمية في مدينة مشهد المقدسة" ، مشيرًا إلى أنّ اللقاءات تناولت سبل التعاون في المجالات الفكرية والثقافية، وأسفرت عن اتفاقات مبدئية حول تبادل الخبرات ودعوة شخصيات أكاديمية للمشاركة في المجلة عبر الاستكتاب والنشر المشترك.

زيارات أكاديمية

وأوضح الخاقاني ، أنَّ :" الوفد واصلَ جولته إلى مدينة أصفهان، إذ التقى ممثلِينَ عن جامعة أصفهان، وجامعة معارف القرآن والعترة، وجامعة المصطفى العالمية، إضافةً إلى زيارة الحوزات الدينية والمراكز الفكرية والثقافية" ، مبينًا أنَّ الجهات الإيرانية أبدت رغبتها في تطوير التعاون مع العتبة العلويّة المقدَّسة ومد جسور الشراكة العلمية والثقافية.

التواصل مع المؤسّسات الثقافية

وأشار الخاقاني ، إلى أنّ :" كادر مجلة الولاية يسعى من خلال هذه الزيارات إلى رفع المستوى العلمي والفني والتسويقي للمجلة، لتكون ضمن المجلات الثقافية الرائدة على المستوى الدولي"، مبينًا أنَّ :" هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية العتبة العلويّة المقدّسة بضرورة تفعيل التواصل الثقافي مع المؤسّسات الفكرية العالمية".

