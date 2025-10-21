وفدٌ نسويٌّ من العتبة الرضوية المقدّسة في ضيافة العتبة العلوية المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل قسمُ الشؤون النسويّة في العتبة العلويّة المقدّسة وفدًا نسويًّا من خادمات العتبة الرضويّة المقدّسة، وذلك ضمن برنامجٍ مشتركٍ يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في ميادين الخدمة النسويّة.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

أوضحت الخادمة رملة الخزاعي، مسؤولة قسم الشؤون النسويّة، أنّ هذه الزيارة تأتي امتداداً للعلاقات الطيّبة والتعاون المستمرّ بين العتبتين المقدّستين، مشيرةً إلى أنّها جاءت استكمالًا للزيارة السابقة التي أجرتها خادمات العتبة العلويّة إلى العتبة الرضويّة، بهدف المعايشة الميدانيّة وتبادل الخبرات في الجوانب الأمنيّة والخَدَميّة والتنظيميّة. وبيّنت الخزاعي أنّ البرنامج صُمّم ليتيح للوفد الاطّلاع عن قربٍ على نظام العمل النسويّ في العتبة العلويّة المقدّسة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدَّمة للزائرات الكريمات وفق أحدث الأساليب الإداريّة والخَدَميّة.

جلسات حواريّة لتطوير الأعمال النسويّة

تضمّن برنامج الزيارة جلسات حواريّة موسّعة جمعت بين الكوادر النسويّة في العتبة العلويّة ونظيراتهنّ من العتبة الرضويّة، جرى خلالها مناقشةُ آليّات تطوير العمل الخَدَميّ والأمنيّ الخاصّ بالخادمات، وسبلِ إدارة الحشود النسويّة خلال الزيارات المليونيّة، إلى جانب الاطّلاع على أماكن إيواء الزائرات والمدن الخَدَميّة، وكيفيّة إدارة الخدمات فيها لضمان راحة الزائرات وسلامتهنّ.

زيارة مركز نَظْم للتخطيط والتطوير

تلت الجلسات زيارة إلى مركز نَظْم للتخطيط والتطوير، حيث اطّلع الوفد الرضويّ على الفعّاليات الموسميّة والخطط التشغيليّة التي تُعِدّها العتبةُ العلويّة لخدمة الزائرات، إضافةً إلى البرامج التدريبيّة الخاصّة بالخادمات وسبلِ تطوير قدراتهنّ عبر ورشٍ تدريبيّةٍ تخصّصيّة. كما شمل البرنامج زيارة إلى مدينة الإمام الحسن عليه السلام ، التي جُهِّزت مؤخّرًا لتكون مركزًا متكاملًا للاحتضان والتدريب، مُزوَّدةً بأحدث التقنيات الحديثة لدعم الكوادر النسويّة وتنمية مهاراتهنّ في بيئة تدريبيّة متقدّمة.

اطّلاع ميدانيّ على منظومة الأمن النسويّ

في محطة أخرى من الزيارة، زار الوفد مركز تكنولوجيا المعلومات ووحدة المراقبة النسويّة، حيث تعرّف على آليّات العمل الأمنيّ والخطة المعتمدة لمراقبة محيط العتبة، والتي تستند إلى أحدث الأنظمة التقنيّة لحفظ أمن الزائرات ومنع الخروقات، بما يعكس الاحترافية العالية في إدارة الجانب الأمنيّ النسويّ داخل العتبة العلويّة.

زيارات للعتبات المقدّسة

اختُتم برنامج الزيارة بجولة روحانيّة، حيث زار الوفد النسويّ العتبتين الحسينيّة والعبّاسيّة، ثم العتبة الكاظميّة والعسكريّة، برفقة خادمات من العتبة العلويّة، في أجواء من الألفة الروحيّة.

تقدير وثناء متبادل

في ختام الزيارة، عبّر وفد العتبة الرضويّة عن شكره وتقديره لإدارة العتبة العلويّة المقدّسة على حفاوة الاستقبال وغِنى البرنامج، مؤكّدًا أنَّ الزيارة مثّلت فرصة ثمينة لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الكوادر النسويّة، بما يعود بالنفع على العمل الخَدَميّ في العتبات المقدّسة كافّة.