استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية محمد عبد الكريم الغماري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استشهاد رئيس أركان الجيش اليمني الوطني "محمد عبد الكريم الغماري" أحد أبرز القادة العسكريين أثناء تأدية واجبه الوطني باليمن.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن وكالة سبأ اليمنية أن الغماري استشهد مع ابنه وبعض مرافقيه إثر عدوان أميركي إسرائيلي غاشم على اليمن خلال معارك إسناد غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية الوطنية أن الصراع مع دولة الاحتلال الصهيونية لم ينته، وأن الاحتلال "سينال عقابه الرادع على الجرائم التي ارتكبها".

كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع خلفا للشهيد الغماري.

وكشف تحليل للبيانات أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 137 هجوما على مدن إسرائيلية باستخدام صواريخ باليستية فرط صوتية ومجنحة ومسيّرات خلال الفترة ما بين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مما يعني أن القوات المسلحة اليمنية الوطنية استهدفت الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة بمعدل هجوم واحد كل 5 أيام تقريبا خلال فترة تجاوزت 700 يوم.

واعتمد التحليل -الذي أجرته وكالة سند للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة– على جمع بيانات الهجمات من القوات المسلحة اليمنية الوطنية ومطابقتها مع بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تحليل موسع للمدن التي دوت فيها صفارات الإنذار نتيجة الهجمات الصاروخية، استنادا إلى بيانات موقع الإنذار الخاص بالجبهة الداخلية في فلسطن المحتلة .

