دراسة تحليلة تتناول الصلة بين خطاب الإمام الحسن (ع) ومفاهيم بناء الإنسان في العلوم الحديثة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الأكاديمي في كلية الآداب بجامعة الموصل الدكتور حمدان رمضان محمد، بحثا بعنوان (المسارات القيادية والريادية في خطابات الإمام الحسن -عليه السلام-، وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع - دراسة تحليلية).

جاء ذلك في أثناء فعاليات الجلسة البحثية للمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) في محافظة بابل، الذي يقام برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، تحت شعار (الإمام الحسن المجتبى -عليه السلام- قيادة وريادة)، وتنظمه الهيأة العليا لمشروع الحلة مدينة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، بالتعاون مع كلية الإمام الكاظم (عليه السلام) / أقسام بابل، وجمعية العميد العلمية والفكرية، وجامعة الكفيل، وجامعة العميد.

وجاء في ملخص البحث أنه يهدف إلى تحليل المسارات القيادية والريادية في خطابات الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) من منظور سوسيولوجي وتربوي، بوصفها خطابات تحمل رؤى فكرية وأخلاقية وإنسانية تسهم في بناء الفرد وتماسك المجتمع، إذ تنبع أهمية الدراسة من سعيها إلى الربط بين المنظور الإسلامي الأصيل ومناهج العلوم الاجتماعية الحديثة، للكشف عن الأبعاد النفسية والتربوية والسياسية في خطاب الإمام وما تحمله من أسس قيادية راشدة تصلح لتوظيفها في إدارة الأزمات وبناء القيم المجتمعية.

وتوضح هذه الدراسة أن خطابات الإمام الحسن (عليه السلام) تجسِّد نموذج القيادة الإصلاحية الواعية القائمة على الحوار، والحلم، والعفو، وضبط النفس، وهي سمات تجعل منه قائدًا ملهِمًا تجاوزت رؤيته حدود الزمان والمكان، كما تؤكد أن تلك الخطابات تمثل منهجًا رياديًّا في بناء الإنسان الرسالي، إذ جمعت بين الحكمة السياسية والرؤية الأخلاقية، وأسست لنمط قيادة متوازنة تسعى إلى ترميم الوعي الاجتماعي وإحياء روح المسؤولية الجماعية.

وتخلص الدراسة إلى أنَّ مشروع الإمام الحسن (عليه السلام) القيادي، يقدِّم نموذجًا متجددًا يمكن الإفادة منه في بناء المجتمعات المعاصرة على أسس العدالة والإصلاح والتسامح.

