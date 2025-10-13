آية الله أختري : على الشعوب الاسلامية ان تهب الى اعادة اعمار غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في كلمته خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للتضامن مع أطفال وشباب فلسطين صباح اليوم في طهران، اعرب رئيس الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ورئيس لجنة الدفاع عن الثورة الاسلامية للشعب الفلسطيني والمدير التنفيذي لمؤسسة عاشوراء الدولية آية الله الشيخ محمد حسن احتري عن سروره بانعقاد هذا المؤتمر، وقال : اليوم يعود شعب فلسطين ومقاتلو المقاومة إلى منازلهم ومساكنهم المدمرة حاملين أسلحتهم؛ لقد كنا إلى جانبهم في بداية "طوفان الأقصى"، واليوم أيضًا، بعد الاتفاق الذي يُعد علامة على الاستسلام المشين للكيان الصهيوني أمام المقاومة، نؤكد باننا ماضون في في هذا النهج.

واشار إلى انهيار المزاعم الخاوية والكاذبة للكيان الصهيوني المحتل، مبينا انه "تشكلت اليوم أوسع موجة من الكراهية والسخط العالمي تجاه هذا الكيان، الذي يعيش عزلة عميقة، حيث ان الهزائم العسكرية وفقدان الإمكانيات الواسعة وضعت "اسرائيل" في موقف ضعف شامل".

واعتبر سماحته هذا الوضع بانه فخر كبير للمقاومة، مستدلا بآية من القرآن الكريم، داعيًا المؤمنين إلى الثبات أمام العدو والاستمرار في ذكر الله الذي وعد بنصرهم؛ قائلا : نحن اليوم نشهد تحقق هذا الوعد الإلهي.

وفي سياق حديثه عن معاناة الشعب الفلسطيني وتضحياته، نوه الى انه "بعد كل هؤلاء الشهداء، من الأطفال والنساء والشباب والتلاميذ وطلبة الجامعات، يواجه الناجون الآن أنقاض المدارس والجامعات والمستشفيات، وقد علقوا آمالهم على الأمة الإسلامية".

ودعا رئيس لجنة الدفاع عن الثورة الاسلامية للشعب الفلسطيني، جميع الشعوب وضيوف المؤتمر إلى التحرك الجماعي لإعادة إعمار غزة ودعمها عمليًا.

وتابع : هيا نبادر لبناء المستشفيات، وتوفير الماء والكهرباء والخبز وسائر الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة؛ إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة منذ بداية الثورة، وستواصل هذا الطريق.

وأكد آية الله أختري على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، قائلا : يجب أن نضع في هذا المؤتمر حلولًا عملية لدعم فلسطين ومساندتها، على أمل بأن نتمكن من تحويل هذا التضامن إلى تظافر جهود جماعية بين أكثر من ثلاثين دولة مشاركة.

وفي ختام كلمته شدد هذا العالم الاسلامي البارز في ايران، على أن "الثبات في سبيل الله يجلب السعادة والعزة والعظمة للشعوب المؤمنة"؛ داعيًا إلى "العمل المشترك لتحقيق سعادة وعزة الشعب الفلسطيني المسلم، وخاصة في غزة".

