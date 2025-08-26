آية الله أختري: أسبوع الوحدة يجب أن يتحوّل إلى حركة شاملة لدعم غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ورئيس اللجنة المركزية لإحياء أسبوع الوحدة، أهمية قضية وحدة الأمة الإسلامية في الوضع الحالي للمنطقة، وقال: "إن الاهتمام بوحدة الأمة الإسلامية، خاصةً في ظل التطورات في فلسطين وغزة، ضرورة حيوية، ويجب هذا العام أن تتشكل حركة شاملة ومنسقة لتعزيز وحدة الأمة الإسلامية."

وأشار إلى ذلك، آية الله "الشیخ محمد حسن أختري"، رئيس اللجنة المركزية لإحياء أسبوع الوحدة، في الجلسة الثالثة للجنة المركزية لإحياء أسبوع الوحدة وإحياء الذكرى الألف والخمسمائة لميلاد النبي الأعظم (ص) والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء 26 أغسطس / آب 2025 م بحضور ممثلي الولي الفقيه في المحافظات ذات الأغلبية السنية في إيران، ورؤساء المراكز الإسلامية الكبرى في البلاد.

وأشار حجة الإسلام والمسلمين "كمال خداداده"، نائب شؤون المراسم واللجان في المجلس التنسيقي للدعوة الاسلامية في إیران خلال الكلمة التي ألقاها في هذه الجلسة الى أن اسم وشخصية الرسول الأكرم (ص) مصدر الوحدة بين المسلمين: "اليوم يواجه المسلمون ظروفاً صعبةً، فقد تجمع الأعداء حول بلادنا وحول العالم الإسلامي ويهدّدون الدول الإسلامية بلا خوف".

وأضاف أن "ثمرة الوحدة هي أن يدرك العدو الذي يطمع بالشر أن الأمة الإسلامية، بمحورية النبي الكريم محمد (ص)، قائمة على أساس الوحدة".

...........

انتهى/ 278

