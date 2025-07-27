آية الله اختري: نطالب دول العالم - حكومات و شعوب - فرض العقوبات على الكيان الصهيوني الغاصب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أصدر آية الله الشيخ "محمد حسن اختري" رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لاهل البيت "عليهم السلام" و رئيس لجنة دعم ثورة الشعب الفلسطيني المسلم بيانا حول تجويع الكيان الصهيوني الغاصب .

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) صدق الله العلي العظيم.

إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزه العزة و الاباء من عدوان أمريكي - صهيوني و ارتكاب أبشع المجازر الوحشية وممارسة الابادة الجماعية والتجويع والقتل، تجاوز كل المعايير الانسانية والاخلاقية وانتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

من هنا فأننا نهيب ونسترعى عناية المراجع العظام والعلماء والنخب الفكرية والقوى الفاعلة والمؤثرة والمنظمات الاغاثية ان يبذلوا أقصى ما يستطيعوا وبأي اساليب يرونه مناسبا ومؤثرا لصد هذا الكيان الوحشي وارغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة والتدخل السريع لدى الدول العربية المجاورة بادخال المساعدات الانسانية والاغاثية بشكل فوري وفتح المنافذ الحدودية للاغاثة ولعلاج المرضى والمصابين.

ونحن إذ نستغيث وندعوا اصحاب الضمائر الحرة من احرار العالم وعقلائه ووشرفائه ممن لايزالون يتألمون من هذة المجازر الوحشية التي لم يعرف التاريخ البشري لها مثيلا من قبل، أن يرسلوا المساعدات الانسانية عن طريق البر و البحر و يكسروا الحصار الخانق و الجائر.

كما نطالب دول العالم_ حكومات و شعوب _فرض العقوبات على الكيان الصهيوني و عزله و محاكمته و ايقاف كل أشكال التعامل معه أو الاستمرار في العلاقات المتخاذلة و الخائنة و وقف كل أشكال التطبيع و اغلاق سفارات العدو و منع التبادل التجاري و السماح للشعوب الخروج في مظاهرات الاحتجاجية و إدخال المساعدات عبر الحدود و المنافذ المؤدية الى قطاع غزه و من غير ذلك سيسجل التاريخ هذا العار على قادة الدول و انظمتها بأنهم خونة و عملاء و شركاء في الجريمة النكراء التي ترتكب من سفك للدماء و ازهاق للنفوس البرئة.

إن الضمير الانساني اليوم يقف على المحك و هو يرى آلاف من الأطفال و الابرياء يقتلون بدم بارد و من ينجو منهم يلقى حتفه بسبب الجوع و العطش و الجفاف و نفاذ الدواء و قصف المستشفيات و المراكز الطبية و مواقع ايواء النازحين و مراكز توزيع المساعدات الانسانية و الاغاثية لهو جريمة ابادة جماعية لم يشهدها التاريخ المعاصر.

(وسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

محمد حسن اخترى

رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لاهل البيت "عليهم السلام"

و رئيس لجنة دعم ثورة الشعب الفلسطيني المسلم

