قائد «سنتكوم» بعد زيارة إلى غزة: لن ننشر قواتنا في القطاع

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، اليوم، أن بلاده لن تنشر قوات لها في قطاع غزة، عقب زيارة موقع للاحتلال الإسرائيلي في القطاع، بالتزامن مع استمرار ترتيبات قمة شرم الشيخ.

وقال كوبر، في بيان: «عدتُ للتوّ من زيارة داخل غزة، لإبلاغنا بكيفية المضيّ قدماً في إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري بقيادة القيادة المركزية الأميركية، والذي سينسّق الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع».

وأضاف أن «أبناء وبنات أميركا العسكريين يلبّون نداء إحلال السلام في الشرق الأوسط، دعماً لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية»، مشدداً على أن «هذا الجهد الكبير سيتحقق دون وجود أيّ قوات أميركية على الأرض في غزة».

وقد رافق كوبر المبعوثَ الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى جانب رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي، إيال زامير، وفقاً لـ«فوكس نيوز».

وأفادت القناة الأميركية بأن الزيارة جاءت لتأكيد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي المتّفق عليه كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يُلقي ويتكوف، مساء اليوم، كلمة خلال المظاهرة الأسبوعية في «ساحة الرهائن» في تل أبيب، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.