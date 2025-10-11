إمام جمعة النجف: الانتخابات ستجري برعاية الله ولا عودة للبعثيين والطائفيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد إمام جمعة النجف الأشرف، السيد صدر الدين القبانجي، إن الانتخابات البرلمانية ستجري بانسيابية عالية وبرعاية الله تعالى، وفيما شدد على عدم عودة الطائفيين والبعثيين، دعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى فتح ملف التحديث مرة أخرى لمعالجة التخلف من الكثيرين حتى لا يحرموا من فرصة المشاركة بالاقتراع.

وقال القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، "إن ملف الانتخابات يُعد الملف الساخن اليوم في العراق، وقراءتنا هي أن الانتخابات ستجري بإذن الله تعالى وبرعايته بانسيابية عالية، وهذا التنافس لا يوحشنا، فهو عنصر قوة وليس ضعفًا. لذا ندعو الجميع إلى الالتزام بالمقررات القانونية، ونشد على أيدي قواتنا الأمنية في ملاحقة المخالفات. وهنا ندعو المفوضية إلى فتح ملف التحديث مرة أخرى لمعالجة التخلف من الكثيرين لكي لا نحرم هؤلاء من فرصة الانتخابات إذا كان ذلك ممكنًا".

وأضاف بشأن وقف إطلاق النار في غزة، "نحن الآن دخلنا في السنة الثالثة من الحرب ضد اهل غزة، حيث ذهب ضحيتها أكثر من 60,000 شهيد، وأكثرهم من الأطفال والنساء، وما زال بعضهم تحت الأنقاض. وقد حاربت إسرائيل، بدعم عالمي، بأقصى ما تملك من أسلحة، لكنها فشلت في النهاية واضطرت إلى مشروع وقف إطلاق النار. هذا المشروع فيه تفاصيل، حيث تُطلق إسرائيل سراح 20,000 أسير فلسطيني، وتُطلق حماس 27 أسيرًا إسرائيليًا، إضافة إلى إعادة إعمار غزة".

وتابع: "في هذا القرار هناك بنود نأمل أن يتم تنفيذها، وفعلاً بدأت إسرائيل بسحب قواتها. هذا الأمر يعطينا أن نظرية المقاومة انتصرت على نظرية الاستسلام، فالنتيجة النهائية هي فشل العدو وانتصار الشعب المظلوم. وهنا ندعو في الخطوة الثانية إلى إدانة إسرائيل واعتبار نتنياهو مجرم حرب".

وفي محور آخر، دعا القبانجي، إلى "فتح الملفات القضائية للأشخاص العائدين إلى العراق بعد هروبهم منه لتهم وإدانات بالإرهاب والطائفية"، مردفاً: "نقول بضرس قاطع: لا عودة للطائفيين ولا البعثيين)".

