الاميرال تنكسري يتحدث عن شجاعة عناصر الحرس الثوري في مواجهة القوات الامريكية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار قائد القوات البحریة لحرس الثورة الإسلامیة الادمیرال علی رضا تنکسیري إلى المعارك المباشرة بین القوات الإیرانیة والجیش الأمریکي في الخلیج الفارسي قائلاً: "سندافع عن مصالحنا في الخلیج الفارسي حتى الرمق الأخیر.

وقال الادمیرال تنکسیری في کلمة له حول مقاومة القوات البحریة للحرس في وجه الاعتداءات الامریکیة في الثمانینیات: "في تلك الفترة، کان أعلى سلاح نمتلکه هو قاذفات آر بي جي، وبعدها استطعنا إدخال قاذفات عیار 107 للمیدان. لم یکن لدینا غطاء جوی ولا إمکانیات واسعة، لکن وبالقدرات المحدودة نفسها، اشتبکنا بشکل مباشر مع القوات الأمریکیة لمدة عام ونصف؛ حرب غیر متکافئة قدم فیها القوة البحریة للحرس شهداء.

وأضاف: من الجید أن یعرف شعبنا العزیز أن القوة البحریة للحرس قدمت 9 شهداء من مدافعی اضرحة الأئمة علیهم السلام والمقاتلین ضد الاستکبار العالمی فی الخلیج الفارسي، وفي مقدمتهم الشهید مهدوی ورفاقه الشجعان. من أصل 9 صفعات وجهت لأمریکا، کانت 6 منها في فترة الدفاع المقدس في الثمانینات؛ حینما وقف الأمریکیون أمامنا بمعدات حدیثة ومدججین بالسلاح، لکنهم هزموا بإذن الله.

وأشار الادمیرال تنکسیری إلى عملیة 18 اکتوبر 1987 قائلاً: "في تلك العملیة، استشهد سبعة من عناصرنا وأصیب ثلاثة آخرون بجروح. أحد شهداء تلك العملیة استشهد أیضاً في الحادث الإرهابي للاستعراض العسکري في الأهواز في عام 2018 على ید مرتزقة الاستکبار العالمي. ومن بین هؤلاء الشهداء یمکن ذکر الشهداء مهدوي، مبارکي، شفیعي، توسلي، کرد، والاثنین محمدي، حیث کان کل واحد منهم رمزاً للشجاعة والإیمان في مواجهة العدو الغاشم.

