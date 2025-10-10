خطیب جمعة طهران: لا علاقة للاوروبیین بقدراتنا الصاروخیة/الجزر الثلاث جزء لا یتجزأ من أراضینا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار خطيب جمعة طهران حجة الإسلام "محمدجواد حاج علي أكبري" خلال خطبة الجمعة اليوم إلى البيان التدخلي الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي، قائلاً: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ووقحة، وتدخلية. ونقول للأوروبيين: عليكم أن تعالجوا مشاكلكم وما علاقة البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بكم؟

وأكد أن الجزر الثلاث (تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى) كانت ولا تزال وستبقى إيرانية. كما أن قضايا الصواريخ الإيرانية لا علاقة لها بالآخرين،وعليهم أن يكفوا عن هذا الهراءات.

وتابع قائلا: إن الجمهورية الإسلامية لا تنتظر من الآخرين التعليق على قدراتها ومن المضحك جدا أن يقولوا: تعاونوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فمن عطل هذا التعاون؟

كما أوصي خطيب جمعة طهران الدول المطلة على الخليج الفارسي وصرح: نقول للدول المجاورة أن تتعلم درسا. وبدلا من التحالف مع الدول التي لا تفي بوعودها وتستغلكم، تحالفوا مع إيران، فهي جارتكم وأكبر داعميكم.

.......

انتهى/ 278