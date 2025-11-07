خطيب جمعة طهران: صمود الشعب الإيراني هو ثمرة التأسي بمدرسة القرآن الكريم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ من على منبر صلاة الجمعة اليوم في طهران، قال حجة الإسلام "أبو ترابي فرد" : إن حضرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) رمزٌ للعبودية والتقوى والوفاء والشجاعة.

وأضاف أن صمود حزب الله لبنان، وأنصار الله في اليمن، والشعب الإيراني العظيم ضد نظام الهيمنة وقوى الاستكبار العالمي، هو ثمرة مدرسة القرآن الكريم، وأهل البيت (عليهم السلام)، وعاشوراء، ومدرسة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وقال تابعا :إن هذه المدرسة تربي جيلا ومجتمعا متمسكا بالحق ومناهضا لنظام الهيمنة.

