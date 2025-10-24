خطيب جمعة طهران: اميركا تروج الارهاب/ الشعب الإيراني لن يستسلم

أشار خطيب جمعة طهران في خطبة الصلاة الى الجرائم الاميركية قائلا ان ترامب هو ارهابي و مروج للارهاب.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تساءل خطيب جمعة طهران آية الله السيد احمد خاتمي في خطبته "مَن قَتَل شهيدنا سليماني؟ أنتُم مَن قَتَلَ الشهيد طهرانجي، الشهيد عباسي. أنتم إرهابيون ومُروجون للإرهاب. مَن صنع داعش؟ لذلك فإن ادعاءكم أنكم تريدون محاربة الإرهاب هو كذبة."

كما اشار الى الخطاب الاخير لسماحة قائد الثورة الاسلامية في لقائه مع الابطال الرياضيين وحائزي الميداليات العلمية العالمية الشباب وقال: قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء كشف أكاذيب ترامب. إنه يكذب حين يدعي محاربة الإرهاب. أنتم من كان يدير كل شيء في حرب غزة وقَتَلَ أكثر من 20 ألف طفل؛ خلال العامين الماضيين قتَلتم حوالي 70 ألف شخص. هل كان هؤلاء الأطفال والرضع إرهابيين؟ وفي إيران أيضاً استشهد أكثر من ألف شخص على أيديكم؛ رضع وأطفال ونساء عزل. أنتم تكذبون حين تدعون محاربة الإرهاب."

وأكد آية الله خاتمي: "أنتم أنفسكم إرهابيون. إذا أراد العالم أن يحدد إرهابياً واحداً، فإن ذلك الإرهابي هو شخص ترامب نفسه. ترامب إرهابي ومُروج للإرهاب."وأضاف متسائلا "مَن صنع داعش؟ لذلك فإن ادعاءكم أنكم تريدون محاربة الإرهاب هو كذبة."

وتابع خطيب جمعة طهران مشيراً إلى الكذبة الثانية لترامب قائلاً: "يدعي الصداقة مع الشعب الإيراني، لكن هذه كذبة واضحة. فمنذ انقلاب عام 1953 حتى الآن، أي منذ أكثر من 70 عاماً، وأنتم ترتكبون الجرائم في هذا البلد. أنتم فرضتم نظام بهلوي المظلم على هذا الشعب. كان مركز تجسسكم (السفارة الأمريكية) بؤرة للمؤامرة ضد الشعب الإيراني. هل مثل هذا الشخص صديق للشعب الإيراني؟!"

وأشار آية الله خاتمي إلى المعايير المزدوجة لأميركا في تعريف الإرهاب، مؤكداً: "من وجهة نظركم، كل من يقف أمام شرولاكم هو إرهابي؛ حزب الله إرهابي، أنصار الله في اليمن إرهابيون، حرس الثورة الإسلامية إرهابيون. لكن نظرة الشعوب الحرة هي: يحيا حزب الله البطل، ويحيا أنصار الله في اليمن، ويحيا الحشد الشعبي، ويحيا حرس الثورة الإسلامية الذين وقفوا أمام شروركم."

وحول اكاذيب ترامب قال ايضا : "يقول إنه مستعد للتفاوض مع الشعب الإيراني! هذه أيضاً من تلك الأكاذيب الفاضحة. أي صفقة؟ صفقة تكون نتيجتها محددة سلفاً؟ صفقة تكون مصحوبة بالاستبداد؟ هذه ليست صفقة، هذه استسلام. والشعب الإيراني العاشورائي لن يقبل بالاستسلام أبداً."

وتابع آية الله خاتمي: "أصلاً من أنتم في العالم حتى تقولوا إن لهذا البلد أن يمتلك صناعة نووية وذاك البلد لا؟ نعم، أنتم مؤثرون، لكنكم مؤثرون بالقوة. تريدون أن تفرضوا شيئاً بالقمع، تماماً كما كان يفعل فرعون. منطقكم هو منطق القوة. لقد قال ابن سينا: إني أخاف من الثور لأنه يمتلك سلاحاً لكنه لا يملك عقلاً؛ وأنا أقول للأمريكيين وترامب: بعون الله، سيكسر هذا الشعب قرن هذا الثور الوحشي."

وتحدث خطيب جمعة طهران في جزء آخر من الخطبة عن انتهاء الاتفاق النووي قائلاً: "قبل أسبوعين، انتهت الاتفاقية الكاذبة للاتفاق النووي التي مدتها عشر سنوات. هناك عالم من الكلام حول هذه القضية المحزنة، لكن في هذه الفرصة القصيرة أريد أن أقول : لا ينبغي أن نكون متفائلين تجاه العدو؛ حتى تجاه ابتسامته يجب أن نكون متشائمين."

