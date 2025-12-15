تقرير مصور/ المجمع العالمي لأهل البيت (ع) (فرع العراق) يقيم حفلا بهيجا لأكثر من 1300 فتاة بلغن سن التكليف بالنجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بمناسبة ولادة السيدة الصديقة "فاطمة الزهراء" (ع)، ونسلها الطاهر الإمام الخميني رضوان الله عليه، ويوم المرأة، وفي إطار نشر ثقافة الحجاب والعفاف والصلاة، أقامت ممثلية المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام في العراق واحداً من أكبر وأبهج احتفالا "بلوغ سن التكليف"، بمشاركة أكثر من ألف وثلاثمائة فتاة في قاعة المؤتمرات بقصر الثقافة في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الإثنين. افتُتح هذا الحفل البهيج بتلاوة آيات مباركة من كتاب الله المجيد، ثم ألقى ممثل المجمع كلمة الترحيب بالحاضرين، تناول فيها سيرة السيدة الزهراء عليها السلام المباركة، وعدّ الإمام الخميني رضوان الله عليه من ثمار وجودها المبارك. ثم ألقى آية الله السيد مجتبى الحسيني، ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق، كلمةً تحدّث فيها عن فضائل الصديقة الكبرى عليها السلام، ودور النساء ومسؤولياتهن في عصرنا الراهن. وفي ختام الحفل، جرى تكريم عدد من أمهات الشهداء والمديرات الناجحات في المدارس البناتية، تقديراً لعطائهن وجهودهن المباركة.