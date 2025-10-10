رئيس منظمة الاعلام الاسلامي: الحرب اليوم هي معركة الروايات والرأي العام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس منظمة الاعلام الاسلامي بالجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الإسلام "محمد قمي" في اجتماع "اتحاد المقدس" بمدينة جرجان، أن الحفاظ على الوحدة هو أعظم مكونات القوة الوطنية وأضاف: "الوحدة المقدسة" لها جذورها في التعاليم السماوية وتعتبر واحدة من أهم أولويات البلاد.

وقال في إشارة إلى الدور التاريخي للإمام الخميني (ره) في صنع الوحدة: الوحدة كانت الفن الأعظم للإمام الراحل (ره) ويجب علينا اليوم أن نضع هذا المبدأ أيضاً في مقدمة أولوياتنا.

وحذر قائلا: رغم الاستعدادات العسكرية غير المسبوقة للبلاد، إلا أنه إذا استخدم العدو أساليب الدعاية الذكية لسلب روح النصر من الشعب، فإن هذه القوة العسكرية وحدها لن تكون فعالة.

وأكد حجة الإسلام "قمي" أهمية حرب الروايات وقال: إن تعزيز الشعور بالإنتصار بين الشعب له الأولوية على الاستعداد العسكري.

وأضاف: إن صراعنا مع الأعداء ينبع من تعارضهم الجوهري مع المبادئ القرآنية.

وقال في إشارة إلى القواسم الدينية المشتركة بين المسلمين، بما في ذلك الرسول الأعظم (ص) والصلاة والمسجد والكتاب السماوي المشترك (القرآن الكريم) : هذه القواسم المشتركة تشكل أساسا متينا لتعزيز الوحدة.

وأشار إلى الحرب النفسية والإعلامية التي يشنها العدو، وأكد ضرورة جهاد التبیین، مضيفًا: يجب ألا نسمح بإضعاف معنويات الشعب. وإن جهاد التبیین هو واجب الكتّاب والخطباء لتوضيح الحقيقة للشعب من خلال التحليل الدقيق والرواية الصحيحة.

