"حماس" تصدر بيانا في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نصر الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت "حماس" في بيانها: "يستحضر شعبنا وكل قوى المقاومة في فلسطين والأحرار حول العالم يوم السَّابع والعشرين من سبتمبر، الذي ارتكب فيه الكيان الصهيوني جريمة اغتيال سماحة السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان وكوكبة من رفاقه القادة الشهداء، في محاولة لثني المقاومة اللبنانية عن مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وأضافت الحركة في بيانها: "نستذكر بكل تقدير وتثمين مواقف وأدوار سماحة السيّد المجاهد الشهيد حسن نصر الله البطولية والمشرّفة في نصرة ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية في معركتها البطولية (طوفان الأقصى) المستمرة"، متابعة: "ونؤكد أن التضحيات الجسام للمقاومة اللبنانية ودماء أبنائها وقادتها الشهداء، قد تعانقت مع تضحيات وجهاد شعبنا وامتزجت مع دماء أبنائه وقادته، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين".

وأكملت "حماس": "إن الاغتيالات الغادرة والجبانة التي نفذها الكيان الصهيوني ضد قادة المقاومة على مر التاريخ لم تفلح في كسر إرادتها، وإخماد جذوة المقاومة المتجذرة فيها ضد العدو الصهيوني، بل جعلتها أكثر قوة وبأسا وإصرارا على التمسك بمبادئها حتى تحقيق تطلعاتها في تحرير الأرض والمقدسات".

وختمت الحركة بيانها بالقول: "كما نؤكد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، الذي يواجه اليوم اعتداءات الاحتلال وعدوانه الغاشم، ونرجو له الأمن والاستقرار الدائم. وندعو الدول العربية والإسلامية إلى مساندته وإسناده في هذه المرحلة الحساسة، وتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المتكرر على أرضه وشعبه، بما يرسّخ وحدة الموقف العربي في دعم قضايا أمتنا العادلة".

جدير بالذكر أنه عند الساعة 18:20 من مساء 27 سبتمبر 2024، أسقطت 10 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي 83 قنبلة، وزن كل منها طن، على المنطقة الواقعة تحت المخبأ التحت أرضي الذي تواجد فيه نصرالله . وشاركت في العملية طائرات F-15I، إلى جانب طائرات F-16I التي أسقطت قنابل من نوع 109-BLU أمريكية الصنع، مزودة بنظام توجيه دقيق إلى الهدف، إلى جانب نظام GPS التقليدي.

وأسفرت هذه العملية عن اغتيال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وعدد من القادة، بعد نحو عام من دخوله "معركة إسناد غزة" التي أعلن عنها، للوقوف مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023.