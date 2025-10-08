حماس عن مفاوضات شرم الشيخ: تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، أنّ وفد الحركة قدّم "الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق".

وأوضح النونو، في تصريحات من شرم الشيخ، أنّ المفاوضات تركزت حول "آليات تنفيذ إنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وتبادل الأسرى بين الطرفين".

وأضاف أنّه "تم اليوم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها".

وأشار النونو إلى أنّ الوسطاء يبذلون "جهوداً كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أنّ "روحاً من التفاؤل تسري بين جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات شرم الشيخ".

وتتواصل في مدينة شرم الشيخ المصرية المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة حماس والاحتلال وبمشاركة ممثلين عن الوسطاء الإقليميين والدوليين، وسط حديث عن تقدم ملموس في الملفات الإنسانية والأمنية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياء وجثامين، وفقاً لصيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وأكّدت الحركة استعدادها للدخول فوراً، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل التبادل.

كما أعلن ترامب، أنّ المحادثات مع حركة حماس تسير "بوتيرة سريعة وناجحة للغاية"، بشأن المقترح المتعلّق بقطاع غزة.

