العراق.. العتبة العلوية المقدسة تنظّم ندوات فكرية لتعزيز الوعي القرآني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة أقامت شعبة دار القرآن الكريم التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية، برنامجاً للندوات القرآنية في عدد من المحافظات العراقية، شمل محافظتي نينوى وكركوك.

وقال مسؤول الشعبة الخادم علاء محسن: "الندوة القرآنية في محافظة نينوى أُقيمت بالتعاون مع اتحاد القرانيين في العراق فرع نينوى، وكانت بعنوان (القرآن والوعي السياسي كيف نقرأ الأحداث بعيون قرآنية) ألقاها سماحة الشيخ أسعد النوفلي .

وأضاف"أن البرنامج شمل أيضًا إقامة ندوة قرآنية في محافظة كركوك من ضمن السعي المتواصل لنشر الثقافة القرآنية وتعزيز الوعي الديني في مختلف المحافظات".

وتأتي هذه الندوات من ضمن الأنشطة المستمرة التي تنفذها دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، بهدف إشاعة الفكر القرآني في المجتمع وترسيخ مفاهيم الوعي والمعرفة المستمدة من كتاب الله العزيز.

...............

انتهاء / 232