ترشیح حركة الإنصاف الباكستانية رجل دين شيعي کزعيم للمعارضة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اتُّخذ القرار خلال اجتماع مشترك لأحزاب المعارضة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والوطني، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة على أسماء قادة المعارضة في كلا المجلسين.

ووفقًا لمصادر حزبية، توصل الحزب البرلماني المشترك إلى توافق في الآراء خلال جلسة يوم الاثنين. أكد رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، المحامي جوهر علي خان، الترشيحات، وقال إن القرار يعكس موقف الحزب الموحد في مجلسي البرلمان.

ووافق الاجتماع على محمود أشكزاي زعيمًا للمعارضة في الجمعية الوطنية. وأعلن المحامي جوهر أن أوراق ترشيح أشكزاي ستُقدم رسميًا إلى أمانة الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء. في مجلس الشيوخ، وافق الحزب البرلماني على تعيين العلامة راجا ناصر عباس زعيمًا للمعارضة.

كما سيتم تسليم أوراق ترشيحه إلى أمانة مجلس الشيوخ اليوم، إلى جانب أوراق ترشيح أشكزاي. وتأكيدًا لهذا التطور، صرح المحامي جوهر أن الحزب البرلماني المشترك قد رشح رسميًا كلا الزعيمين، وسيمضي قدمًا في إجراءات الترشيح دون تأخير. وأكد أن الجناح البرلماني لحزب حركة الإنصاف الباكستانية ملتزم بلعب دور فعال في المعارضة من خلال القيادة المنسقة في كلا المجلسين.