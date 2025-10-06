ماذا لو استهدفت إسرائيل الوفد الفلسطيني في مصر تزامنا مع انتصارات أكتوبر؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وصل وفد من حركة حماس برئاسة زعيم الحركة خليل الحية لبدء المفاوضات بشأن خطة واشنطن لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتحرير الرهائن المتبقين، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف للتحرك بسرعة نحو التوصل إلى اتفاق.

وتراود الجميع فكرة استغلال إسرائيل الفرصة لاغتيال الحية في شرم الشيخ، كما استهدفت عددا من القيادات الفلسطينية في الدوحة وإيران سابقا، حيث أكد الخبير العسكري والاستراتيجي سمير فرج في تصريحات لـRT أن هذا الأمر مستحيل.

وأكد فرج في حديث مقتصر أن هذا الأمر لا يمكن حدوثه على أرض مصر، موضحا أن إسرائيل تعلم جيدا ما سيحدث إذا قررت استهداف أي شخصية فلسطينية على الأراضي المصرية.

ونوه بأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا فكرت إسرائيل تستهدف شخصيات فلسطينية على أرضها، خاصة أن إسرائيل لا تجرؤ حتى أن تفعل ما فعلته بقطر على أرض مصرية، مضيفا: "احنا مصر ولا هنروح نشجب ولا هنروح الأمم المتحدة".

ونوه بأن المفاوضات ستكون صعبة للغاية لأن أمريكا وإسرائيل يريدان التسليم الفوري للرهائن، وحماس تريد ضمانات والمشكلة الثانية تسليم سلاح حماس، حيث أنه من الممكن يحدث مشكلة في المباحثات.

من جانبه قال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري في تصريحات لـRT: إسرائيل تدرك بالتأكيد أن مصر الأمن القومي بالنسبة لها خط أحمر ومسألة السيادة لا يمكن التفريق فيها بأي حال من الأحوال، ودخول إسرائيل على الخط واجتياح الحدود المصرية هذا أمر لن يتم لأن قواتنا المسلحة تحمي الأمن القومي ولدينا قوات جوية قادرة على الردع والمواجهة ، والقوات المسلحة في حالة استنفار دافعا عن الأمن القومي، وأن تدخل إسرائيل أو تتصور أنها تدخل لاغتيال شخصيات فلسطينية على أرض مصر هذا انتهاك للقانون الدولي، واعتداء على السيادة المصرية، ولكن قيادة السياسية المصرية لن تسمح بذلك بأي حال من الأحوال".

وتابع: "إذا أقدمت إسرائيل على هذ الخطوة الإجرامية، فأعتقد أن الأمور ستصل إلى حد لا يمكن توقعه، وأيضا مصر لن تسمح بانتهاك اتفاقية السلام بهذا الشكل وسيكون لمصر موقف حاسم وحاد في هذه القضية، فعلى إسرائيل أن تدرك بأن مصر ليست أرض مستباحة، والجيش المصري من أعظم وأقوى الجيوش في المنطقة، وأن كل من سيقترب من الحدود سيجد ما لم يكن يحسبه وسيجد نفسه في موقف الندم، مصر خط أحمر لا يسمح بتجاوزه".

من جانبه أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق، أن إسرائيل لن تستطيع ولن تنفذ أية عملية اغتيال لأي من قيادات حركة حماس على أرض مصر لعلمها بإمكانيات الجيش المصري ومدى قدرته على الرد.

وأوضح الشهاوي في تصريحات لـRT أن قدرات وكفاءة القوات المسلحة المصرية والمصنف عالميا بالمركز الـ12 وفقا لغلوبال فاير باور، تعتبر عامل ردع لإسرائيل عن القيام بأي تهور، لأنها ستتلقى ضربات قوية من الجيش المصري في هذا الإطار.

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن أية عمليات اغتيال إسرائيلية داخل مصر ستقود إلى عمليات هجومية مصرية ضد إسرائيل، خاصة وأن أهداف القيمة المضادة الإسرائيلية يمكن استهدافها وإحداث أكبر قدر من الخسائر داخل إسرائيل، في الأفراد والأسلحة والمعدات والمنشآت الحيوية.

وواصل قائلا: "كما نعلم، القوة هي مصدر الأمان، والضعف دعوة للعدوان، وإذا أردت السلام فتأهب للحرب، وهذا ما تقوم به القوات المسلحة المصرية".