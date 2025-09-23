مقتل ضابط لجيش الاحتلال في معارك شمال قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وفق بيان لجيش الاحتلال، فإن الضابط شاحار نتانئيل البالغ من العمر 27 عامًا، ويشغل منصب قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء جولاني، قُتل بعدما أصاب صاروخ مضاد للدروع من نوع “آر بي جي” دبابته جنوب مدينة غزة، مساء الاثنين.

وأشار البيان إلى أنه نُقل بحالة حرجة إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع قبل أن يُعلن عن مقتله لاحقًا.

وبحسب ما ذكره إعلام الاحتلال، فقد دفعت إسرائيل خلال الساعات الماضية بمزيد من الوحدات القتالية من الفرقة 36 لتعزيز العمليات الجارية في المدينة.

ويكثف جيش الاحتلال هجماته على مدينة غزة ضمن خطة عسكرية واسعة أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، تحت مزاعم “القضاء على آخر معاقل حركة حماس”، في وقت تشهد فيه المدينة قصفًا جويًا ومدفعيًا متواصلًا، وعمليات تدمير منظمة طالت الأبراج والمساكن والمرافق المدنية.

وخلال الأيام الماضية، تكبّد الجيش الصهيوني خسائر أخرى، إذ قُتل أربعة جنود في مدينة رفح إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم العسكرية في حي الجنينة.

وعلى الأرض، تتبع قوات الاحتلال أساليب متطورة للتدمير مثل استخدام العربات المفخخة لنسف المنازل، ما يضاعف حجم الدمار ويرفع حصيلة الضحايا من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

