مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس بالضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي أفراهام كاف (20 عاما) قتل جراء عملية دهس شمالي الضفة الغربية ويتم فحص إصابته أيضا بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا بوقوع الهجوم في الموقع ذاته، قبل أن يعلن لاحقا أن قواته أطلقت النار على المنفذ وأردته قتيلا.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إصابة إسرائيلي "بجروح خطيرة، نتيجة عملية دهس قرب مستوطنة (كدوميم)، وتم تحييد المنفذ".

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "يبدو أن هذه عملية دهس، فتم تحييد المنفذ، وقد هرعت قوات كبيرة من الجيش إلى موقع الحدث".

من جهتها، أكدت حركة "حماس"، في تعليقها على الحادثة أن "عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد المقاومين عند مفترق جيت شرق قلقيلية، تأتي في سياق الرد على حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا داخل قطاع غزة، وجرائم القتل والاعتقالات والتهويد والاستيطان في الضفة الغربية والقدس".