مقتل جندي للاحتلال بعملية دهس بالضفة واستشهاد المنفذ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال قرب قرية جيت شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، في إثر تنفيذه عملية دهس في الموقع قتل على إثرها جندي للاحتلال بعد إصابته بجروحٍ خطيرة.

وفي التفاصيل قالت الإذاعة العبرية أنّ جنديا للاحتلال قتل متأثرًا بجراح أصيب بها في عملية دهس وقعت في الطريق الواقع بين نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الإذاعة العبرية أن مركبة فلسطينية دهست أحد الجنود على مفرق “جيت” شرق قلقيلية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تلقى بلاغًا بوقوع الهجوم في الموقع ذاته، قبل أن يعلن لاحقًا أن قواته أطلقت النار على المنفذ وأردته شهيدًا.

وأشارت إذاعة اجيش الاحتلال إلى إصابة صهيوني “بجروح خطيرة، نتيجة عملية دهس قرب مستوطنة ’كدوميم’، وتم تحييد المنفذ”.

ونقلت عن مصدر أمنيّ للكيان الصهيوني قوله إنه “يبدو أن هذه عملية دهس، وقد تم تحييد المنفذ، وقد هرعت قوات كبيرة من الجيش إلى موقع الحدث”.

ولم يكشف جيش الاحتلال أي تفاصيل حول هوية الشهيد الفلسطيني حتى اللحظة.

ويواصل الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال يومية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها في كثير من الأحيان عمليات اقتحام واعتداءات وتفتيش ومواجهات.

