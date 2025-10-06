جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية تنتهج استراتيجيات دقيقة ومحددة على الصعيد الدولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح المدير العام للتعاون الأكاديمي في منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية: إن جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية تنتهج استراتيجية دقيقة ومحددة على الصعيد الدولي، من خلال الاستفادة من القدرات المحلية والاهتمام باحتياجات المنطقة.

صرّح الدكتور رباني، المدير العام للتعاون الأكاديمي في منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية، خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية: بدأت منظمة العتبة الرضوية المقدسة العلمية والثقافية مسيرة تقدّمية في تطوير الأنشطة العلمية والثقافية الدولية، وتتبع جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية استراتيجية دقيقة ومحددة على الصعيد الدولي، مستفيدةً من الإمكانيات المحلية والاهتمام باحتياجات المنطقة.

وتابع: من بين هذه الاستراتيجيات يمكن الإشارة الى الأنشطة التعليمية والبحثية المتعلقة بخراسان الكبرى، بالإضافة إلى برامج تطوير تعليم اللغة الفارسية.

وفي هذا الاجتماع، قدّم الدكتور إبراهيم دانشي فر، رئيس جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية، شرحاً للبرامج الاستراتيجية الدولية للجامعة، ثمّ قدّم الدكتور داودي، مدير الشؤون الدولية بالجامعة، شرحاً للبرامج في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن تتمكن الجامعة من تنفيذ برنامجين خاصين، هما "خراسان الكبرى" و"دعوة الواقفين الدوليين للتعليم" بتنسيق ودعم من منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ختام هذا الاجتماع، قدّم أعضاء مجلس الإدارة آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأنشطة الدولية في مجالات تخصصهم.

