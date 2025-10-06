المدير العام للتعاون الأكاديمي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية: القدرات العلمية والدولية لجامعة الإمام الرضا (ع) الدولية مناسبة وواعدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتبر المدير العام للتعاون الأكاديمي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية أن القدرات العلمية والدولية لجامعة الإمام الرضا (ع) الدولية مناسبة وواعدة

التقى الدكتور رباني، المدير العام للتعاون الأكاديمي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، بالدكتور إبراهيم داودي مدير الشؤون الدولية، وقدير صيامي مدير معهد أبحاث خراسان الكبرى التابع لجامعة الإمام الرضا (ع) الدولية، وأشاد بالأنشطة المهمة الأخيرة التي قامت بها الجامعة مؤخراً في مجال تطوير تعليم اللغة الفارسية، بالإضافة إلى استضافتها المتميزة للوفود الأكاديمية من مختلف الدول، بما في ذلك أوزبكستان والعراق.

وقال: لقد قامت جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية بخطواتٍ فعّالة في تفعيل قدراتها الدولية، وإنّ المكاتب الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول العالم على أتم الاستعداد للتعاون الصادق والفعال في هذا المجال.

وبعد زيارته للجامعة ومعهد أبحاث العمارة والتخطيط العمراني، اعتبر المدير العام للتعاون الأكاديمي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية مشروع "ثقافة وفنون خراسان الكبرى" مهمة قيّمة لتعزيز العلاقات العلمية والثقافية مع دول آسيا الوسطى، مؤكداً: أنّ المنظمة ستولي هذا المشروع الأولوية من خلال الاستفادة من قدراتها الاستشارية الثقافية.

وأشار إلى أن "أمانة خراسان الكبرى" في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية وتكامل المشاريع ذات الصلة في هذا المجال، في حال إنشائها، ستكون مبادرة قيّمة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تكامل وتطوير الأنشطة العلمية والثقافية.

والجدير بالذكر أن الدكتور رباني سيكون ضيفاً على جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية في مشهد لمدة يومين بدعوة من قسم الشؤون الدولية في الجامعة.

