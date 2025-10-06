المدير الداخلي للحرم الرضوي الشریف يُثمّن مواقف إمام جمعة بغداد في دعم محور المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع زيارة إمام جمعة بغداد إلى مدينة مشهد المقدسة وزيارته للحرم الرضوي الشریف، أعرب المدير الداخلي للحرم الرضوي عن تقديره لمواقف هذا الأستاذ الحوزوي العراقي البارز في دعم محور المقاوة

والتقی آية الله السيد ياسين الموسوي، أستاذ حوزة النجف الأشرف وإمام جمعة بغداد، بالسید رضا خوراکیان، المدير الداخلي للحرم الرضوي خلال زیارته مدينة مشهد المقدسة وزیارته الحرم الرضوي الشریف، وتبادل الحدیث معه.

تقدير المواقف الثورية

في بداية هذا اللقاء، رحب السيد خوراکیان بإمام جمعة بغداد، وأعرب عن تقدير العتبة الرضویة الخاص لمواقف آية الله الموسوي المبدئية والثورية في دعمه الصريح لجبهة ومحور المقاومة.

وأكد المدير الداخلي للحرم الرضوي الشریف أن حرم الإمام الرضا (ع) ملاذ لجميع الشيعة وأحرار العالم، وقال: نحن نشهد ونقدر دعمكم المستمر لمبادئ العالم الإسلامي وجبهات المقاومة في المنطقة، ونأمل أن یکون النصر حلیف هذا المحور.

ونقل خوراکیان تحيات متولي العتبة الرضوية المقدسة إلى إمام جمعة بغداد، مؤكداً على أهمية التآزر الثقافي بين المراكز الدينية في إيران والعراق.

إشادة بالبرامج الخاصة بالزائرین الناطقين باللغة العربية في صحن الغدير

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب آية الله الموسوي عن سعادته بالتواجد في الحرم الرضوي الشریف، وقدم شكره وتقديره للبرامج الثقافية والدعویة المتنوعة والغنية بالمعلومات التي تعدها العتبة الرضوية المقدسة للزائرین العرب.

وأشار أستاذ المستویات العلیا في حوزة النجف الأشرف إلى الخدمات الخاصة المقدمة للزائرین الناطقين باللغة العربية وقال: لحسن الحظ فإن البرامج الثقافية والتعليمية المقدمة باللغة العربية لإخواننا وأخواتنا الناطقين باللغة العربية جیدة للغاية وفعالة.

وأضاف إمام جمعة بغداد: إن اختيار صحن الغدير مركزاً لإجراء البرامج الثقافية والدعویة الخاصة بالزائرین العرب، خطوة ذات معنى كبير، وتدل على الاهتمام الخاص الذي يوليه هذا الحرم للتفاعلات الدولية واحتياجات الزائرین غير الإيرانيين.

