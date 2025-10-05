  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

مستشفيات القطاع: 61 قتيلا منذ فجر اليوم بينهم 45 في مدينة غزة

5 أكتوبر 2025 - 17:38
رمز الخبر: 1735309
مستشفيات القطاع: 61 قتيلا منذ فجر اليوم بينهم 45 في مدينة غزة

ارتفع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 61 قتيلا على الأقل بينهم 45 في مدينة غزة وحدها جراء قصف مكثف شنه الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، مستهدفا أحياء سكنية ومناطق مأهولة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ  ذكر مراسل RT في وقت سابق، أن عدد القتلى في استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل مأهول في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بلغ 18 شخصا بالإضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين.

وبلغ عدد القتلى في مستشفى المعمداني منذ صباح اليوم حتى الـ6 مساء بالتوقيت المحلي 32 قتيلا.

ويصعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على الرغم من الاتفاق الوشيك على إنهاء الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، بعد أن وافق الطرفان على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شدد الأخير على ضرورة وقف قصف غزة فورا والاتفاق على خطوات تسليم الرهائن وتنفيذ بنود المبادرة.  

وتعاني المستشفيات في غزة من نقص حاد في الأدوية والمعدات وانهيار شبه كامل في شبكة الكهرباء والاتصالات.

وتحذر منظمات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع المحاصر، في ظل استمرار الغارات وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية والوقود.

تعليقك

You are replying to: .
captcha