مستشفيات القطاع: 61 قتيلا منذ فجر اليوم بينهم 45 في مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ذكر مراسل RT في وقت سابق، أن عدد القتلى في استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزل مأهول في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بلغ 18 شخصا بالإضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين.

وبلغ عدد القتلى في مستشفى المعمداني منذ صباح اليوم حتى الـ6 مساء بالتوقيت المحلي 32 قتيلا.

ويصعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية على الرغم من الاتفاق الوشيك على إنهاء الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، بعد أن وافق الطرفان على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث شدد الأخير على ضرورة وقف قصف غزة فورا والاتفاق على خطوات تسليم الرهائن وتنفيذ بنود المبادرة.

وتعاني المستشفيات في غزة من نقص حاد في الأدوية والمعدات وانهيار شبه كامل في شبكة الكهرباء والاتصالات.

وتحذر منظمات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع المحاصر، في ظل استمرار الغارات وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية والوقود.