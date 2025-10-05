مجزرة جديدة في غزة: 17 قتيلا من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي على حي التفاح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وفق مصادر طبية ومحلية أسفر القصف أيضا عن 30 إصابة متفاوتة، فيما يعتقد أن نحو 20 شخصا لا يزالون تحت الأنقاض، وسط ظروف إنسانية صعبة وغياب شبه تام لفرق الإنقاذ بفعل القصف المتواصل ونقص المعدات.

وتواصل طواقم الدفاع المدني وفرق الإسعاف عمليات البحث بين الركام في محاولة لانتشال العالقين، وسط نداءات من الأهالي لإرسال معدات إنقاذ ثقيلة وإسعافات عاجلة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الغارات المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة منذ أسابيع، والتي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف من السكان.

ويستهدف القصف غالبا مناطق سكنية مكتظة، ما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بينهم نسبة مرتفعة من النساء والأطفال، بحسب تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) والصليب الأحمر الدولي.

وتشهد غزة منذ شهور تصعيدا عسكريا واسع النطاق وصفته منظمات دولية بأنه "غير مسبوق في حجم الدمار والضحايا"، فيما حذرت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية من استمرار جرائم الحرب نتيجة الاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دعت مرارا إلى تحقيق مستقل في الغارات التي تستهدف الأحياء السكنية، مؤكدة أن "استهداف العائلات والأطفال لا يمكن تبريره عسكريا".