القوات اليمنية تقصف سفينةَ (MINERVAGRACHT) بصاروخ مجنح في خليج عدن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت القوات المسلحة، اليوم، استهداف سفينةَ (MINERVAGRACHT) بصاروخ مجنح في خليج عدن.

وأكدت القوات المسلحة في بيان أن القوة البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (MINERVAGRACHT) وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضحت أن عملية الاستهداف تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقدْ أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق.

وأوضحت القوات المسلحة أن العملية تأني في إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيّ ومجاهديه الأعزاء، والرد على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيونيّ بحقّ إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظر حركة الملاحة البحرية للعدوّ الإسرائيليّ في البحرين الأحمر والعربيّ.

وجددت التأكيد على أن شعبنا اليمنيّ العظيم المجاهد الصابر سيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطينيّ المظلوم ضدّ جريمة القرن. مضيفة أن العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

كما أكدت القوات المسلحة على استمرارها في فرض حظر الملاحة البحرية على العدوِّ الإسرائيليِّ في البحرين الأحمر والعربيّ وباب المندب وخليج عدن، مجددة تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقًا.

وكانت هيئة علميات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت، الاثنين، أن سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن، على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن.وأفاد ربان السفينة بـ”رؤية اصطدام على سطح الماء وتصاعد دخان في الأفق، خلف السفينة”

