العتبة العباسية المقدسة تقدم محاضرة حول أساليب الحوار الإيجابي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قدم قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة محاضرة ثقافية حول أساليب الحوار الإيجابي لوفد شبابي من محافظة البصرة.

وقال المحاضر في مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للقسم السيد علي السعيدي، إنَّ "المركز، وضمن سلسلة نشاطاته المستمرة، قدم محاضرة ثقافية لوفد شبابي ضم نخبة من طلبة الجامعات وحفاظ القرآن الكريم من قضاء الزبير في محافظة البصرة".

وأضاف أنَّ "المحاضرة حملت عنوان (التفاوض وحل النزاع)، واستعرضت أساليب الحوار الإيجابي وبناء التفاهم المشترك للوصول إلى أفضل النتائج في الحوار وحل النزاعات".

وأشار إلى أنَّ "العتبة المقدسة تحرص على تقديم كل ما هو نافع ومفيد للمجتمع بصورة عامة، ولجيل الشباب على وجه الخصوص؛ بهدف نشر الوعي وترسيخ القيم الإيجابية بينهم".

