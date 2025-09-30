ارتفاع حصيلة ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلي في غزة إلى 453 شهيداً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن إجمالي ما سجلته لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بلغ 453 شهيدا، بينهم 150 طفلا، وذلك منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إعلان منظمة المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (آي بي سي) المجاعة بغزة، في أغسطس/ آب الماضي، جرى تسجيل 175 حالة وفاة من بينهم 35 طفلا.

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حدوث المجاعة في مدينة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق سلطات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح سلطات الاحتلال أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات يحميها الجيش.

وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66055 شهيدا و168346 مصابا.

