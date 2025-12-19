مراسم افتتاح صحن السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) في حرم الامام علي(ع) بالنجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعلنت العتبة العلوية عن الإنجاز النهائي لصحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، في خطوة تُعدّ من أبرز المشاريع العمرانية والخدمية في تاريخ العتبات المقدسة، لما يحمله هذا الصحن الشريف من أبعاد دينية، معمارية، وخدمية واسعة

وجرت مراسم إزاحة الستار بحضورالأمين العام للعتبة العلوية المقدسة السيد عيسى الخرسان زالامين العام للعتبة الحسينية الاستاذ حسن رشيد العبايجي وعدد من المؤسسين لهذا المشروع، إلى جانب جمع من فضلاء الحوزة العلمية الذين ألقوا كلمة موحّدة، عبّرت عن البعد الروحي والرسالي لهذا المنجز العظيم".

وقال مسؤول مركز نظم للتخطيط والتطوير وسام اسكندر:" شهد الحفل إعلان التفعيل الكامل لصحن السيدة فاطمة (عليها السلام) واستعداده لاستقبال الزائرين الكرام يوميًا، بجميع مرافقه الخدمية، ومن مختلف الاتجاهات، وعلى امتداد طوابقه كافة، بما يعكس الجهد الكبير الذي بُذل لإنجاز هذا المشروع المبارك وفق أعلى المعايير الهندسية والمعمارية.

واضاف :" أُقيم الحفل بحضور دولي واسع، شمل وفودًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان وعدد من الدول الأخرى، ولا سيّما من المختصين في الجوانب الهندسية والمعمارية، إلى جانب ممثلي العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في العراق وخارجه، فضلًا عن شخصيات حكومية، وأكاديمية، ونخبوية معنية بالشأن العمراني والافتتاحات الكبرى".

وتضمّن الحفل مجموعة من الفقرات الرسمية، كان أبرزها كلمات رسمية أعلنت الافتتاح الكامل لصحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). و عرض فيلم توثيقي استعرض مراحل إنجاز المشروع منذ انطلاق الأعمال فيه عام 2006، وصولًا إلى الإعلان الرسمي عن اكتماله عام 2025. بالاضافة الى تقديم إحصائيات تفصيلية عن مرافق الصحن، ومساحاته، وقدرته الاستيعابية، وما يمثّله من إضافة نوعية كبيرة للصحن الشريف وخدمة الزائرين".

وبين ان صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) بمساحته التي تتجاوز ٦٠ ألف متر مربع إضافة استراتيجية كبرى للبنية التحتية للعتبة العلوية المقدسة، لما يوفره من مساحات واسعة وخدمات متكاملة تسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين، وتعزز من انسيابية الحركة والراحة، خصوصًا في الزيارات المليونية

وبين اسكندر :" في لحظة رمزية مؤثرة تم إزاحة الستار عن لوحة الكلمة العامة الخاصة بالمشروع، والمُزينة بـ الحجر الكربلائي عند باب صحن السيدة الزهراء (عليها السلام)، إيذانا بإعلان إنجاز هذا الصحن المبارك".

