الصحة الفلسطينية : 65,141 شهيدًا و165,925 إصابة منذ 7 أكتوبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بينت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، في التقرير الإحصائي اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 79 شهيدا و228 إصابة.

أما منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم فقد سجلت الصحة 12,590 شهيدًا و53,884 إصابة، في مؤشر واضح على استمرارية وحجم الخسائر البشرية في غزة.

وفيما يخص شهداء لقمة العيش والمساعدات الإنسانية، أفادت الصحة بأن عدد الشهداء الذين ارتقوا أثناء انتظار المساعدات الغذائية ارتفع إلى 2,513 شهيدًا وأكثر من 18,414 إصابة، بينهم 9 شهداء و33 إصابة خلال الساعات الماضية فقط.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وكانت الصحة قد أعلنت أمس استشهاد 4 مواطنين نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي الى 432 منهم 146 طفلا، مشيرة إلى أنه منذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة تم تسجيل 154 حالة وفاة من بينهم 31 طفلا.

