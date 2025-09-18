استشهاد 75 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال منذ طوفان الأقصى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحفي على ضرورة إنهاء سلطات كيان الاحتلال بشكل عاجل الممارسات التي وصفها بـ”المنهجية للتعذيب وغيره من إساءة المعاملة بحق الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وأماكن الاحتجاز الأخرى، وحماية وضمان حقهم في الحياة”.

وقال المكتب: إن سلطات كيان الاحتلال “فرضت عمدا” ظروف احتجاز تصل إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وساهمت في مصرع محتجزين، وذلك في اتهام مباشر لها بالمسؤولية عن وفاة المحتجزين الفلسطينيين.

كما عدّ مكتب حقوق الإنسان أن سلطات كيان الاحتلال دعمت ثقافة الإفلات من العقاب ورفض وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعاها إلى الامتثال الفوري لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 7 سبتمبر/أيلول الذي يأمرها بتحسين كمية وجودة الطعام المقدم إلى المحتجزين الفلسطينيين.

وأكد المكتب أنه وثق استخدام إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي ضد سجناء فلسطينيين، بما في ذلك الضرب المتكرر والإيهام بالغرق واستخدام الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي، وفرض ظروف غير إنسانية متعمدة مثل التجويع والحرمان من الحصول على ملابس نظيفة ومستلزمات النظافة والرعاية الطبية.

وتحدث المكتب الأممي عن الانتهاكات الصهاينة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، مشددا على أن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما عد ممارسات كيان الاحتلال بحق المحتجزين الفلسطينيين “جريمة حرب، وقد تصل إلى جريمة ضد الإنسانية”، وأكد أن على كيان الاحتلال التزاما يحتم عليها إنهاء جميع تلك الممارسات وحماية كل المحتجزين منها.

