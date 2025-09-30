سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي بالخليل 3 أيام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أغلقت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ولمدة ثلاثة أيام بحجة “الأعياد اليهودية”، وفق ما ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن جيش الاحتلال قرر إغلاق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، بما يشمل أروقته وساحاته وأقسامه، ومنع دخول المصلين إليه 3 أيام متتالية (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس)، بحجة “الأعياد اليهودية”.

واستنكرت الوزارة القرار، قائلة إنه يندرج ضمن ممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحرية العبادة، واستهدافا ممنهجا للحرم الإبراهيمي.

وحذرت من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحرم، مثل منع رفع الأذان، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية، وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الحرم ومنعهم من أداء مهامهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد الطابع الديني الإسلامي الخالص للحرم الإبراهيمي الشريف.

ويأتي إغلاق المسجد بعد أسبوع من إغلاق سابق، الثلاثاء الماضي، بمناسبة ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية”، وقبيل إحياء يوم الغفران الذي يحل الأربعاء الموافق 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 عسكري إسرائيلي.

وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت