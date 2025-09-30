اعتقال مقيم عربي الجنسية خطط لتنفيذ “عملية إرهابية تفجيرية" في الكويت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط مقيم عربي الجنسية خطط لتنفيذ “عملية إرهابية تفجيرية” تستهدف دور العبادة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها “ضبطت المتهم عقب متابعة ورصد، إذ عُثر في مقر سكنه على أجهزة ومواد تدخل في صناعة المفرقعات، إضافةً إلى طرق تحضيرها واستعمالها، مما يثبت خطورة المخطط الذي رغب بتنفيذه”.

وأكدت الداخلية في ختام بيانها أنها “لن تسمح بأية حال من الأحوال بمثل هذه المخططات الإرهابية، وستتصدى لها بكل قوة وحزم، حفاظاً على أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين”.

.....................

انتهى / 323