رئيس الحشد الشعبي: لسنا تحت حكم نتنياهو والعراق يمتلك وسائل الرد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـجاء ذلك خلال كلمة للفياض ردا على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أوضح أن "العراق لن يتقبل أي تهديد يستهدف أمنه أو سيادته الوطنية".

وأضاف الفياض: "العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكافية للرد على أي تهديد، كما أن لديه شبكة من العلاقات الإقليمية والدولية التي تدعم موقفه".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، نفى رئيس الهيئة وجود أي مخططات لتقويض الاستقرار السياسي في البلاد، مشددا على أن "التغيير في العراق يتم عبر الوسائل الديمقراطية والدستورية فقط".

وأكد أن "العراقيين قادرون على حماية بلدهم والحفاظ على استقراره من خلال المؤسسات الدستورية والأطر القانونية".

ويأتي ذلك في أعقاب تهديدات نتنياهو التي أدلى فيها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال إن "نظام الأسد في سوريا قضينا عليه، والميليشيات في العراق ردعناها، وقادتها إذا اعتدوا على إسرائيل سنقضي عليهم أيضا".

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين أن انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية سيكتمل عام 2026، معبرا عن رفضه لتهديدات نتنياهو بمهاجمة بلاده.