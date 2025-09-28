جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية؛ رائدة في عرض الدروس المتخصصة في علوم وتقنيات الكم في ايران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعتبر جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة، رائدة في عرض الدروس المتخصصة في علوم وتقنيات الكم؛ بالإضافة إلى 12 جامعة أخرى في البلاد.

وسيتم عرض 16 مادة درسیة تتعلق بعلوم وتقنيات الكم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1404-1405 في 12 جامعة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعة طهران، وجامعة شريف، وجامعة أمير كبير، وجامعة العلوم والتکنولوجیا، وجامعة تبريز، وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، وجامعة الشهيد باهنر في كرمان، وجامعة الفردوسي في مشهد، وجامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة، وجامعة الشهيد مدني في أذربيجان، وكردستان.

وللإطلاع علی المزيد عن هذا الموضوع، أعددنا التقریر التالي:

اعتماد الخطة الدراسية لجامعة الإمام الرضا (ع)الدولیة من قبل مؤسسة العلوم الوطنية الإيرانية

في إشارة إلى الدعوة التي وجهتها مؤسسة العلوم الوطنية الإيرانية لعرض خطة درسیة متعلقة بعلم الكم، قال الوکیل العلمي والدراسات العليا في جامعة الإمام الرضا(ع) الدولية لمراسلنا: في هذه الدعوة، قدمت الدكتورة منيرة هوشمند، الأستاذة في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة الإمام الرضا(ع) الدولیة، خطة درسية لنظرية المعلومات والحوسبة الكمیة بناءً على تخصصها وخبرتها في مجال الكم، والتي تمت الموافقة عليها بعد التقییم والدراسة.

وأضاف الدكتور محمد قربان زاده: سيتم تدريس نظرية المعلومات والحوسبة الكمیة وبرنامج(Qiskit) لطلبة الهندسة الطبية والهندسة الكهربائية في جامعة الإمام الرضا(ع) الدولية هذا الفصل الدراسي.

وأشار الدكتور قربان زاده إلى أن المحتوى التعليمي لهذه الدورة التدريبية بأكملها سيتم إعداده وتسجيله من بواسطة الأستاذة هوشمند، وفقا لمواصفات ومعايير المؤسسة، وسيتم وضعه في متناول مؤسسة العلوم الوطنية الإيرانية، بالإضافة إلى الكُتيبات المتخصصة.

جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة تفتخر باستضافة دروس جديدة

وفي مقابلة مع مراسلنا، قالت الدكتورة منيرة هوشمند، الأستاذة في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية والمسؤولة عن عرض المحتوى التعليمي لهذه الدورة: في إطار السياسات العلمية الكلية للبلاد وتماشياً مع أولويات العلوم والتكنولوجيا في خطة التنمية السابعة، أعلن نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، من خلال مؤسسة العلوم الوطنية في إيران، عن دعوة وطنية لدعم تطوير وتدريس دورات تعليم العلوم والتكنولوجيا الكمیة الموجهة إلى المجتمع الأكاديمي.

وصرحت: في هذه الدعوة، تم إرسال 66 مقترحًا لخطط دراسية إلى المؤسسة من قِبل أساتذة مختلفين في البلاد؛ خضعت جميع هذه المقترحات لتقييمات علمية متعددة المراحل في عملية مُفصلة ركزت على اللجنة المتخصصة في الكم التابعة للمؤسسة الوطنية للعلوم في إيران، والتي تتألف من شخصيات علمية بارزة من جامعات مرموقة في البلاد، وأمين مقر تطوير تقنيات الكم التابع لنائب رئیس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا

وبحسب الأستاذة الجامعیة، فإن نتائج هذه التقييمات المكثفة أدت إلى اختيار واعتماد 16 مشروعًا بشكل نهائي، حيث تم الاعتراف بأنها تتمتع بخصائص ممتازة من حيث خبرة أعضاء هيئة التدريس والابتكار في الموضوع وثراء المحتوى والتكيف مع احتياجات بناء المستقبل في البلاد.

وعن القائمة النهائية للدروس الـ16 المعتمدة، قالت: تشمل هذه الدروس؛ الحوسبة الكمیة، والتحسين الكمي، ومقدمة إلى أساسيات تقنيات الكم لتخصصات الهندسة، والتعلم الآلي الكمي، والذكاء الاصطناعي الكمي، ومعالجة المعلومات الكمیة، والاتصالات الكمیة، ونظرية المعلومات والحوسبة الكمیة، وتحسين تعليم الحوسبة الكمیة، وأساسيات الهندسة وعلوم المعلومات والحوسبة الكمیة، وشبكات اتصالات البيانات الكمیة، وأساسيات الحوسبة الكمية، والبصريات الكمية، وعلم الأحياء الكمي، والتشفير الكمي وما بعد الكمي، والمعلومات الكمية والديناميكا الحرارية.

وبحسب الأستاذة هوشمند: بناء على العقد المُبرم، فأنا مسؤولة عن تدريس نظرية المعلومات والحوسبة الكمیة، بتكليف من مؤسسة العلوم الوطنية الإيرانية، والتي سيتم عرضها لطلاب الهندسة الطبية والهندسة الكهربائية في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولية في الفصل الدراسي الحالي.

وتابعت الأستاذة في جامعة الإمام الرضا(ع) حديثها قائلة إن تكنولوجيا الكم تم تقديمها كتكنولوجيا حساسة وناشئة في عام 2024، وفقًا لإعلان المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وأشارت إلى: أن تكنولوجيا الكم تؤدي إلى تقدم هائل في مختلف مجالات العلوم، مثل الذكاء الاصطناعي والطب وعلوم المواد وغيرها. 2025، السنة الدولية لعلوم وتكنولوجيا الكم.

وأضافت الدكتورة هوشمند: لقد أطلقت الأمم المتحدة علی عام 2025 اسم، السنة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكمية.

الجدیر بالذکر أن الدكتورة منيرة هوشمند، بالإضافة إلى إتمامها أطروحة الدكتوراه في تصحيح الأخطاء الكمية في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الفردوسي بدرجة 20 ، أكملت أيضًا تدريبها في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مجال الحوسبة الكمية الآمنة في الجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ومركز تقنيات الكم في باريس. وقد نشرت أكثر من 40 مقالًا(JCR) في مجال الحوسبة الكمية والمعلومات في أشهر المجلات العلمية في هذا المجال، وأشرفت على أكثر من 100 طالب ماجستير ودكتوراه في مجال الحوسبة الكمية والمعلومات.

.....................

انتهى / 323