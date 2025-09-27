إطلاق مسابقة بحثية بذكرى شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلق معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية في العتبة العباسية المقدسة، المسابقة الإلكترونية البحثية بمناسبة ذكرى شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام).

موضوعات البحث:

- الزهراء (عليها السلام) في وجدان الأئمة (عليهم السلام): كيف تحدَّث الأئمة عن أمهم الزهراء(عليها السلام) وأبرزوا مكانتها.

- الزهراء (عليها السلام) ومفهوم العدالة الاجتماعية: رؤيتها لحقوق الفقراء والمحرومين في خطبتها.

- الإرث الفاطمي في تربية الأجيال: كيف انعكس أثر الزهراء (عليها السلام) على الأئمة من بعدها.

- الجانب الإنساني في مظلومية الزهراء (عليها السلام): البعد العاطفي والنفسي لمظلومية بضعة الرسول (صلى الله عليه وآله).

- البُعد القرآني في شخصية الزهراء (عليها السلام): كيف جسَّدت آيات معينة في سلوكها (مثل: سورة الإنسان).

- الزهراء (عليها السلام) كأنموذج للمرأة المبلِّغة: دورها في نشر معارف النبي (صلى الله عليه وآله) للأمة.

- رمزية أسماء الزهراء (عليها السلام): دلالات أسمائها (فاطمة، الزهراء، البتول...) في ضوء الروايات.

- أثر مظلومية الزهراء (عليها السلام) في صياغة الهوية الشيعية: كيف تحولت المظلومية إلى عنصر وعي وهوية.

- البعد المعرفي في شخصية الزهراء (عليها السلام) وأثره في تكوين الوعي الإسلامي المبكر.

شروط المشاركة في المسابقة:

- أن يكون البحث مختصرًا.

- الاعتماد على مصادر معتبرة.

- صياغة البحث بلغة سهلة وواضحة.

- أن لا يقل عدد الكلمات عن 1500كلمة ولا يتجاوز 2500 كلمة .

- حجم النصوص : العنوان 16 (Bold) والمحتوى 14

نوع الخط (Arial) أو(Mosawi )

تباعد الأسطر 1.5 .

آخر موعد لاستلام البحوث يوم 12 ربيع الثاني 1447هـ

يرجى التسجيل ورفع الملفات من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/7mmUY2HfAYcBLEsQ9

........

انتهى/ 278