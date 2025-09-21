آية الله حميدي: التقوى في مقدمة جميع الأعمال/ الخدمة في سبيل مدرسة أهل البيت (ع) من التوفيقات والنعم الإلهية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبل آية الله السيد هاشم حميدي من أبرز علماء طهران مدير ومسؤول وكالة أهل البيت (ع) الدولية والوفد المرافق له، مقدما شكره لجهودهم من أجل نشر وبث معارف ومفاهيم أهل البيت (ع)، معتبرا الخدمة في هذا الطريق تعد من التوفيقات والنعم الإلهية.

وأشار هذا العالم البارز إلى الآية الشريفة: "ولقد وَصَّيْنَا الذين أوتوا الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتقوا الله" وعدّ سماحته أن التقوى مقدمة جميع الجهود، وقال: إن التقوى في مقدمة جميع الأعمال، وعلينا الالتفات إلى هذا الأمر المهم في جميع جهودنا وفعالياتنا.

وفي هذا اللقاء تحدث آية الله حميدي وبكلام طيب عن قصص حياته وسنواته دراسته وكذلك حكاية هجرته وإقامته في طهران.

ويعد آية الله السيد هاشم حميدي من أساتذة الأخلاق والمدير الأسبق للحوزة العلمية في محافظة طهران وممثل لهمدان في عدة دورات في مجلس الشورى الأسلامية، ومن تلامذة المدرسة العلمية لسماحة الإمام الخميني (ره) وآية الله العظمى الكلبايكاني.

وقد تولى ومنذ عام ۱۳۴۶ش/ 1967 م بدعوة سكان منطقة القوة الجوية في طهران، تدريس الأخلاق والعلوم الحوزوية وإقامة صلاة الجماعة في مسجد أنصار الحسین عليه السلام.

وفي عام 2016 وفي مؤتمر تكريم مفاخر ائمة الجماعة لمحافظة طهران في نسختها الرابعة والعشرين تحت عنوان "نجوم المحراب" تم تكريم آية الله السيد هاشم حميدي في مسجد أنصار الحسین عليه السلام، وشُكر خدمات هذا العالم الجليل.

والجدير بالذكر، في بداية هذا اللقاء قدم مدير ومسؤول وكالة أنبا حسن صدرائي عارف، تقريرا عن نشاطات هذه الوكالة الدولية.

