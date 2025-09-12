تقرير مصور/ احتفال بذكرى ولادة النبي الأكرم (ص) والإمام جعفر الصادق (ع) في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انعقد احتقال بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد (ص) والإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) في مبنى المجمع العالمي لأهل البيت (ع) شارك فيه آية الله رمضاني وألقى كلمة بارك فيها هذه المناسبة العطرة وحلول أسبوع الوحدة، وقدم شكره إلى قائد الثورة المعظم لحسن ثقته إياه وتعيينه مجددا وتمديد مسؤوليته في المجمع كأمين عامه، وصرح: إن متابعة شؤون الشيعة في مختلف أرجاء العالم مهمة خطيرة حيث وضعت على عاتق المجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وعلى أمل أن أتمكن وباتخاذ إجراءات جديدة أن مضي في مسار التحول والتطور، وأرفع الأهداف السامية للمجمع.

